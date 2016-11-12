Zorda kalan şirketlere maaş müjdesi

Çeşitli sebeplerle işleri bozulan, üretimi aksayan şirket çalışanlarının maaşları İŞKUR tarafından ödeniyor. Maaşlar brüt asgari ücretin yüzde 150’si kadar hesaplanabiliyor.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in yazısına göre; Çeşitli sebeplerle işleri bozulan, üretimi aksayan şirket çalışanlarının maaşları İŞKUR tarafından ödeniyor. Maaşlar brüt asgari ücretin yüzde 150’si kadar hesaplanabiliyor.

Son dönemde özellikle vergi alanında yapılan yeniliklerle zora düşmüş mükelleflere çeşitli kolaylıklar getiriliyor. Böylece daha önce vergilerini düzenli ödeyen mükellefler ödeme güçlüğü çektiğinde devleti yanında hissedecek. İşletmeler eğer üretimlerinde de bir sıkıntı yaşarlarsa bu kez İŞKUR devreye girerek maaşları ödüyor. Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya deprem, yangın, sel gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak üçte bir oranında azaltılması veya işletmede faaliyetin en az 4 hafta durdurulması halinde çalışanlara gelir desteği sağlanıyor. İşçilere maaş ödendiği gibi onların Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılanıyor. Nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle üretim azalırsa burada kısa çalışma ödeneği devreye girmiyor.

PEKİ NE YAPMAK LAZIM ?

İşveren, İŞKUR’a müracaat edip, Kısa Çalışma Talep Formu dolduruyor. İŞKUR inceleme yaparak işyerinin kısa çalışma ödeneği almasına karar veriyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak işçilerin parayı alabilmeleri için işsizlik sigortası bakımından günlerinin tamam olması isteniyor.

Günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı oluyor. Bu şekilde yapılan hesapta ortaya çıkan rakam brüt asgari tutarın yüzde 150’sini geçemiyor. Yani aylık brüt ücreti 2.000 TL olan bir işçiye ödenecek aylık tutar 1.200 lira oluyor

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