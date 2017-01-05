Zihinsel engelli gençler hayatın içinde biz de varız dedi

İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı İZEV, zihinsel engelli gençlerin sesini duyurmak için hazırladığı projenin ilk ayağına Bursa’dan başladı.

Yıllardır zihinsel engelli gençlerin bireyselleşmeleri, sosyalleşmeleri ve özgürleşmeleri için projeler yürüterek onların sesini dünyaya duyuran ve bu alanda sürekli takip edilen İstanbul zihinsel engelliler için eğitim ve dayanışma vakfı İZEV şimdi gençlerin sorunlarına parmak basacak yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Bursa’da Zafer Plaza AVM’de gerçekleşen bir sergiyle başlayan projenin amacı, zihinsel engelli olarak tanımlanan gençlerin hayatın içinde var olduğunu ve doğru iletişim kurulabildiğinde onların da hepimiz gibi birer birey olduğunu anlatmak. Projeye dahil olan Down sendromlu gençler, bu proje ile engelli olmadıklarını, sadece “farklı” bireyler olduklarını ifade edebilecekler. Tarihe damgasını vurmuş sanat eserlerinin sıra dışı karakterlerin elinden çıktığı gerçeğinden yola çıkılarak hazırlanan serginin en önemli özelliği bu portrelerin zihinsel engelli gençler tarafından kusursuzca canlandırılması. Gençlerin her birinin bir portrenin karakterine büründüğü sergi de yer alan fotoğraflar ayrıca defter haline getirilerek sergi içerisinde kurulan stantta sergi süresince satışa sunuldu.

Zafer Plaza Basın ve Aktivite Yönetmeni Gamze GEYLANİ ortak projelerde birlikte çalışmaları ve birbirlerinden haberdar olmaları adına sergi açılışına ZEDER ( Bursa Zihinsel Engellileri Koruma Eğitim ve Kültür Derneği) yetkililerini davet etti.

Bursa’ nın İlk Alışveriş ve Yaşam Merkezi Zafer Plaza AVM’nin ev sahipliğini yaptığı serginin açılışını Zafer Plaza AVM Müdürü Onur SAPMAZ, Zafer Plaza AVM Basın ve Aktivite Yönetmeni Gamze GEYLANİ, İZEV Vakfı Genel Koordinatörü Merve KILIÇ, İZEV Vakfı Sosyal Marka Danışmanı Hakan KURAL ve ZEDER Başkan Yardımcısı Yıldırım DOĞAN yaptı. Sergi Zafer plaza AVM ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördü. İZEV Vakfı Genel Koordinatörü Merve KILIÇ sergi açılışında proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

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