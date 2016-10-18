Zeytin Dalı ekibi Gülhan Teyzeyi ziyaret etti

Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekibi, sosyal medyada haşereler tarafından hastanelik olduğu ve hayatını kaybettiği iddia edilen Gülhan Yılmaz’ı evinde ziyaret etti.

Mudanya Belediyesi’nin kimsesizlerin kimsesi olmak için hayata geçirdiği Zeytin Dalı Projesi ekibi sosyal medyada haşereler tarafından hastanelik olduğu ve hayatını kaybettiği iddia edilen 56 yaşındaki kas hastası Gülhan Yılmaz’ı evinde ziyaret etti. Bursa Bağlarbaşı semtinde kızının yanında yaşayan Gülhan Yılmaz’ı ziyaret ederek ihtiyaçları konusunda bilgiler alan Zeytin Dalı Ekibi, sağlık sorunları konusunda da kontrolleri gerçekleştirdi. Desteklerinden dolayı Mudanya Belediyesi’ne ve Zeytin Dalı ekibine teşekkür eden Yılmaz, Mudanya’da yaşadığı sürece Zeytin Dalı ekibinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi. Gülhan Teyze’nin sağlığının gayet iyi olduğunu ve tedavisine devam edildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, “Aralık ayında Gülhan teyze yeniden Mudanya’mızda yaşamaya devam edecek.O güne kadar ve o günden sonra da Mudanya Belediyesi olarak Gülhan teyzemizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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