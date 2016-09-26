Yüzlerce hakim ve savcı ile ilgili şok iddia

FETÖ üyelerinin kendi aralarındaki özel haberleşme sistemi ByLock’u kullananlar arasında siyasiler, hâkimler, savcılar, polisler ve üst düzey bürokratların olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi.



Sisteme girdiği saptanan 479 hâkim ve savcı olduğu iddia ediliyor. Ankara kulislerinde konuşulan ByLock iddiaları özetle şöyle:

NUMARALAR KİMDE?

ByLock’u kullananlara ilişkin telefon listelerinde milletvekillerinin olduğu iddiasına bir yenisi eklendi. Bazı bakanlar üzerine kayıtlı telefonların da bu sistem içinde görüldüğü öne sürüldü. Bakanlık görevine getirilenlere, imza karşılığında 4 telefon verildiği, bunun çabuk ve ucuz haberleşme amacı taşıdığı anlatıldı. Bu telefonları genellikle ilgili bakanların kullanmadığı, yakın çalışma arkadaşlarına verdiği biliniyor. Şimdi bu numaraların kimde olduğu ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.

ORTAK KULLANIM SORUNU

ByLock sistemine girdiği saptanan hâkim ve savcı sayısının 479 olduğu iddia ediliyor. Ancak, bu kişilerin saptanması aşamasında farklı bir sorunun ortaya çıktığı öğrenildi. Haberleşmede, hâkim ve savcıların lojmanlarındaki ortak kullanıma açık ADSL modemlerinin kullanıldığı, dolayısıyla direkt kullanıcının saptanmasında zorluk yaşandığı anlatılıyor.

O BÜROKRATLAR KİM?

ByLock’da toplam 180 bin IP adresi tespit edildiği, ama bunların önemli bir kısmının ortak kullanım alanlarını kapsadığı, bu alanların lojmanlar, bakanlıklar ve kamubinaları olduğu saptandı. Şimdi, teknik inceleme yapılarak gerçek kullanıcı tespit edilemeye çalışılıyor. Henüz bu konuda teknik delillendirme aşamasına gelinmediği de kulislerde anlatılan bilgiler arasında.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 4 daire başkanı, 2 daire başkan yardımcısı ve 1 ilemniyet müdürünün ByLock listesinde isimlerinin geçtiği haberleştirilmişti. Şimdi herkes, emniyet dışındaki bürokrat isimlerinin kimler olduğunu merak ediyor.

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