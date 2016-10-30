Yüzlerce eski emniyet mensubunun rütbesi söküldü

675 sayılı KHK ile; daha önce resen emekli edilen, meslekten çıkarılan ve kendi isteğiyle ayrılan bin 82 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı



675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; daha önce resen emekli edilen, meslekten çıkarılan ve kendi isteğiyle ayrılan bin 82 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 675 sayılı KHK’da “Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler” başlığı altındaki 2. maddede, “4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bin 82 emniyet teşkilatı mensubunun rütbesinin alındığı” belirtildi.

Buna göre söz konusu kişiler, görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecekler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecekler. Bu kişiler, uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

KHK ile, söz konusu kişilerin uhdelerindeki her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Ayrıca bu kişilerin silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları da iptal edildi.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacaklar.

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