Yüzlerce eski emniyet mensubunun rütbesi söküldü
30 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

675 sayılı KHK ile; daha önce resen emekli edilen, meslekten çıkarılan ve kendi isteğiyle ayrılan bin 82 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; daha önce  resen emekli edilen, meslekten çıkarılan ve kendi isteğiyle ayrılan bin 82 eski  emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 675 sayılı KHK’da “Emekli Emniyet Teşkilatı  personeline ilişkin tedbirler” başlığı altındaki 2. maddede, “4 Haziran 1937  tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu uyarınca resen emekliye sevk  edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü  hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi  sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör  örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bin 82 emniyet teşkilatı  mensubunun rütbesinin alındığı” belirtildi.

Buna göre söz konusu kişiler, görev yaptıkları teşkilata ve kamu  görevlerine yeniden kabul edilmeyecekler, doğrudan veya dolaylı  görevlendirilemeyecekler. Bu kişiler, uhdelerinde taşımış oldukları mesleki  unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı  olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

KHK ile, söz konusu kişilerin uhdelerindeki her türlü mütevelli heyet,  kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair  görevleri de sona ermiş sayılacak.

Ayrıca bu kişilerin silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi  adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince  pasaportları da iptal edildi.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da  olamayacaklar.

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