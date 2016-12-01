Yurt yangınıyla ilgili bilirkişi raporu, skandalı ortaya çıkardı

Yitirilen Minik Canların Hesabını Kim Verecek?

Adana Aladağ’daki yurt yangınında 10 öğrenci, 1 küçük çocuk ve 1 eğitmen hayatını kaybetmişti. Aladağ’daki faciayla ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Yurttaki yangının elektrik panosunun eski olmasından kaynaklandığı belirtildi. 1’inci kattaki yangın merdiveninin kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde olduğu, kapısının kollarının bulunmadığı belirtildi.



Aladağ Cumhuriyet Başsavcılğı’nın yurt yangını ile ilgili hazırlattığı bilirkişi ön raporunda, yaşamını yitirenlerin, yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya çıkamadıkları, yangına binanın ikinci panosundaki şartellerin eskimiş olması ve kaçak akım rolesi bulunmamasından kaynaklandığı görüşü yer aldı.

İş güvenliği uzmanı bilirkişisi, binanın 1’inci katındaki yangın merdivenin kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde olduğu, bu yangın merdiveni kapısının kollarının bulunmadığı, yangın kapısının dışa açılır şekilde yapıldığı, ancak kapı kolları olmadığından ve kapı açılamadığından buradan çıkıp kurtulan kimsenin olmadığı görüşünü ortaya koydu. Elektrik ile ilgili uzman ise binanın elektrik ana panosunun arka kısmında bulunan dağıtım panosundan çıkmış olabileceği, şartellerin eskimesinden veya özelliği kaybetmesinden kaynaklı ark olmuşması ve alev almasından çıkmış olabileceğini kaydetti. Ayrıca hazırlanan raporda, yaşamını yitirenlerden 7’sinin ikinci kattaki bir odada olduğu, yangın merdiveninin yanındaki odada ise 4 kişinin cesedinin bulunduğu, 1 kişinin cesedinin ise birinci katta bulunduğu da belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN YENİ AÇIKLAMASI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, yanan yurtbinasında yangın merdivenin kilitli olduğu şeklindeki sözlerine karşılık Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın, “Hayır kilitli değildi” şeklindeki açıklaması üzerine şunları söyledi: “İtfaiye ekibimiz bu işin uzmanları. Öğrenciler üst kata doğru çıkmış. Oradaki kapılara yönelmiş. Yangın merdiveni kapısına da yüklenilmiş. Ama açılamamış. Bu, kilitli olduğu, yangından etkilenip PVC kapının erimesi ve şişmesi sebeleriyle olabilir. Bu kapının PVC değil, yangına dayanıklı olması yönetmelik gereğidir.”

Ruhsat verildikten sonra belediyelerin herhangi bir denetlleme yetkisi olmadığını da belirten Sözlü, ayrıca yangın ihbarının geç yapıldığını, itfaiye araçlarının ulaştığında alt katta çıkan yangının, çatı katına kadar ulaşmış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Sözlü bu arada Adana’da yaklaşık 100 tane benzer yurt olduğunu, bunun 80’ninin aynı cemaate ait olduğunu da söyledi.

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