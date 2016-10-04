Yunanistan’dan küstah açıklama

‘Lozan Antlaşması’ ile ilgili tartışmalar devam ederken Yunanistan’dan bir küstah açıklama daha geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hiç de üzerine vazife olmayan bir konuya değinerek Türkiye’de iktidar ve muhalefetin kendilerini ilgilendirmeyen bir konu için kavga ettiklerini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ‘Lozan’ tartışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yunanistan’dan küstah bir açıklama daha geldi.

Kıta sahanlığının uluslararası hukuk kuralları ve öngörüleri çerçevesinde sınırlandırıldığını belirten Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE’DE İKTİDAR…

“Türkiye’de iktidar ve muhalefetin kendilerini ilgilendirmeyen bir konu için kavga ettikleri açıktır.

Komşu ülkedeki bazı insanlar, Türkiye’yi uluslararası hukuka aykırı ve hiçbir şekilde bir Avrupa ülkesine yakışmayacak bir yola ve tutuma çekmek istiyor.

Bilindiği üzere revizyonist mantıklar her zaman olumsuz patikalara sürüklemiştir ve her zaman yenilmiştir. Son olarak, istikşafi temasların tek konusunun kıta sahanlığının uluslararası hukuk kuralları ve öngörüleri çerçevesinde sınırlandırılması olduğunu hatırlatırız.”

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