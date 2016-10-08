Yüksekova’da çatışma! Ölenlerin arasında Buldan’ın yeğeni de var
08 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Yüksekova’da çıkan ve 4 kişinin öldüğü çatışmada HDP milletvekili Pervin Buldan’ın yeğeni Serhat Buldan hayatını kaybetti. Buldan haberi sosyal medyadan duyurdu.

Yüksekova'daki Çatışmada Pervin Buldan'ın Yeğeni Öldü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

PERVİN BULDAN AÇIKLADI

Yüksekova’daki çatışma sonrası twitter adresinden açıklama yapan HDP milletvekili Pervin Buldan “4 kişi yaşamını yitirdi. Öldürülenler arasında yeğenimiz Serhat Buldan da var” dedi.

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