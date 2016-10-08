Yüksekova’da çatışma! Ölenlerin arasında Buldan’ın yeğeni de var
Yüksekova’da çıkan ve 4 kişinin öldüğü çatışmada HDP milletvekili Pervin Buldan’ın yeğeni Serhat Buldan hayatını kaybetti. Buldan haberi sosyal medyadan duyurdu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
PERVİN BULDAN AÇIKLADI
Yüksekova’daki çatışma sonrası twitter adresinden açıklama yapan HDP milletvekili Pervin Buldan “4 kişi yaşamını yitirdi. Öldürülenler arasında yeğenimiz Serhat Buldan da var” dedi.