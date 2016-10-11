YSK’dan erken seçim hazırlığı

YSK olası bir erken seçim için çalışmalara başladı. Filigranlı pusula basımına 17 Ekim’de başlanacak.



YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), olası bir erken seçime hazırlık için kolları sıvadı.

Seçimde kullanılacak oy pusulaları için filigranlı kâğıt basımına 17 Ekim’de başlanacak. Basım işi, bu kez yurtdışında değil İzmir’de yapılacak.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), YSK’nın, seçim pusulası ve zarflarında kullanılmak üzere filigranlı kâğıt ihtiyacını karşılamak amacıyla haziran ayında ihaleye çıktı. DMO, iç ve dış piyasaya 983.5 ton filigranlı kâğıt satın alacağını ilan etti.

Son kâğıt alımını Slovenya’dan yapan YSK, kâğıtların basımı sırasında da gözetmen olarak üyelerini bu ülkeye göndermişti. Bu kez İzmir’de yapılacak filigranlı kâğıt basımına 17 Ekim’de başlanacak. YSK, bazı üyelerini gözetmen olarak bulunmak üzere İzmir’e gönderecek.

Basımın 4 Ocak’ta tamamlanması planlanıyor. YSK, bu yolla olası bir erken seçimde kullanılacak pusulalar ve zarflar için gerekli olan kağıdı hazırlamış olacak. Kâğıdın 857.5 tonu beyaz, 63 tonu sarı, 63 tonu mavi renkte olacak.

Pusulada kullanılacak filigranlı kâğıtların yanı sıra YSK’nın ihtiyacını karşılamak üzere turuncu, mavi ve mor renklerde 2 bin ton da bobin kâğıdı satın alınacak. Böylece pusula ve oy zarfı için ihtiyaç duyulabilecek renklerde kâğıtlar yeni yılla birlikte hazır olacak. ‘

İLKBAHAR-SONBAHAR’ İDDİASI

Başkent kulislerinde, FETÖ operasyonları kapsamında birçok alanda işten çıkarmalar ve açığa alma kararlarının uygulandığı, siyaset ayağında temizlik için erken seçimin yapılabileceği senaryosu konuşuluyor. Olası erken seçim senaryolarında ilkbahar ya da sonbaharda seçim olabileceği iddia ediliyor. Hükümet ve iktidar partisi ise kesin ifadelerle erken seçim olmayacağını belirtiyor. Kulislerdeki senaryonun yaşama geçmesi ihtimaline karşı YSK, gerekli kâğıt ihtiyacını karşılamış olarak yeni yıla girecek.

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