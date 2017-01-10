Yolda kalan öğrencilerin imdadına İnegöl Belediyesi yetişti

Güzelyurt Mahallesi yakınlarında okul dönüşü yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına İnegöl Belediyesi yetişti. Ekipler yolda kalan öğrenciler için yolu açarken, bölgeye giden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da soğukta bekleyen öğrencilere gofret ikram etti.

Kışın sert bir şekilde yaşandığı İnegöl’de karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren İnegöl Belediyesi, yolda kalan vatandaşların da umudu oldu. Bir yandan ilçe merkezinde ana arterler ve ara sokaklarda karla mücadeleyi sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da kırsal mahallelerin ilçeyle ulaşımının kapanmaması adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunların yanı sıra şehrin farklı noktalarında yolda kalan sürücüler de İnegöl Belediyesi’nin acil müdahale ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılıyor.

ÖĞRENCİLER TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALDI

Bugün İnegöl’ün yüksek kesimlerinden biri olan Güzelyurt Mahallesi yakınlarında yaklaşık 10 ilk ve ortaokul öğrencisinin bulunduğu öğrenci servisi yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Servis şoförünün imdat çağrısı üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yola hemen müdahale etti.

ÖĞRENCİLERE GOFRET İKRAM ETTİ

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu’da Fen İşleri Müdürü Gazali Şen ile birlikte ekiplerle beraber bölgeye intikal etti. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kansu, yolda mahsur kalan ve yaklaşık 1 saat soğukta araç içerisinde beklemek zorunda kalan öğrencilere gofret ikram etti.

Yoğun tipinin olduğu bölgede yol tamamen açılana kadar bölgede kalıp çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, karla mücadele çalışmalarına ilişkin de bir açıklama yaptı. Öğrencilerin tipi nedeniyle kapanan yolda minibüsün ilerleyememesi sonucu yolda kaldıklarını ifade eden Kansu, “Fen İşleri Müdürümüz Gazali Şen ile beraber Güzelyurt ve Hamitabat mahallelerimizin yolundayız. Gördüğünüz gibi tipi nedeniyle yollarımız kapalı. İş makinelerimiz müdahale ediyor. Arkada da bir okul servisimiz var. Tipi nedeniyle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda yolu açacağız ve onları evlerine ulaştıracağız” dedi.

KARLA MÜCADELE HEM KIRSALDA HEM MERKEZDE SÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi olarak çok yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Adil Kansu, “Merkezi mahallelerde 11 tane tuzlama ve iş makinemiz devrede. Ayrıca Kurşunlu ve Yenice Batı-Doğu şantiyelerimizde de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir yandan da biliyorsunuz Cumartesi günü maçımız var. Bir kısım ekibimiz stadyumda zemindeki karları temizliyor. İnegöl’ün merkezinde yaya yollarında ve ara sokaklarda toplam 165 personelimiz çalışıyor. 9 tane iş makinemiz sahada. Bunların 7’si bizim 2’si de kiralık yöntemle hizmet alıyoruz. 11 tane tuzlama ekibimiz var. Kırsal mahallelerde 3 tane greyder 2 tane yükleyici ile birlikte tüm kırsal mahallelere müdahale ediyoruz. Hem kırsalda hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

İNEGÖL’DE KAPALI YOL YOK

İnegöl’de kapalı yol bulunmadığının da altını çizen Adil Kansu, “İnşallah bu yıl bereketli bir yıl olacak. Kar çok yağdı. Karla mücadeleyi de yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve kısa sürede tüm yollarımız açılmış olacak. Şuanda bu iki kırsal mahallemiz haricinde kapalı yolumuz yok. Ben tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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