Yolçatı kadınlarına ‘üretim’ merkezi

Büyükşehir Belediyesi’nce Yolçatı Üreten Kadın Derneği için yaptırılan yönetim ve üretim binası, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete alındı.

Nilüfer’e bağlı Yolçatı Köyü’nde, yönetim ve üretim binasının açılışı nedeniyle düzenlenen törene; Başkan Altepe’nin yanı sıra Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yolçatı Üreten Kadın Derneği Başkanı Pervin Turunç, Yolçatı Köyü Muhtarı Ferudun Uludağ ve vatandaşlar katıldı.

Bursa’nın ‘bamya’ ambarı

Dernek binası ve üretim merkezinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın bamya ambarı olan Yolçatı’nın bu ürünün yanı sıra açılan üretim merkeziyle birlikte köy ekmeği, salça, turşu, kahvaltılık reçel ve marmelat üretiminde de başı çekeceğini söyledi. Konuşmasında Türkiye’nin 2023 hedeflerinin olduğuna ve çizilen hedef doğrultusunda bu ülkede yaşayan herkesin üretme zorunluluğunun bulunduğuna değinen Başkan Altepe, Yolçatı Üreten Kadın Derneği üyelerini bu hassasiyete uygun davrandıkları için tebrik etti. Bursa’daki diğer tüm ev hanımlarını da ilgi duydukları alanlarda üretim yapmaya çağıran Başkan Altepe, girişimde bulunacak herkese Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Açılış töreninde söz alan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç ise, Türkiye’nin ancak üreterek refah seviyesi ülkeler sınırına çekilebileceğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da üretimi geliştirmek adına bölge ve platform ayırmadan tüm gücüyle girişimlere destek olduğunu hatırlatan Kılıç, Yolçatı’nın da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Yolçatı Üreten Kadın Derneği Başkanı Pervin Turunç ile Köy Muhtarı Ferudun Uludağ da yaptıkları konuşmalarda, sağlanan destekler nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından derneğe ait yönetim ve üretim binası, Başkan Altepe ve protokol üyeleri tarafından kullanıma açıldı. Başkan Altepe, açılış sonrası köy kadınlarının yaptığı hamur işi ürünlerin tadına baktı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ tarafından Yolçatı Köyü’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kaba inşaatı tamamlanmış bir binanın giriş katı komple yer döşemesiyle kaplandı. Duvar ve tavan sıvaları ile boyaları yapılan binaya, üretimde kullanılmak üzere mutfak dolap ve tezgahları monte edildi. İç ve dış kapıları takılan, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanan bina, yerden ısıtmalı kombi ve radyatörlerle donatıldı.

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