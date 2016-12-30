Yine yüreğimiz yandı

Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde yürütülen El Bab operasyonunda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 26 terörist öldürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 129’uncu gününde 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. 26 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 222 DEAŞ TÖ hedefi ateş destek vasıtlarıyla ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; bu kapsamda DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği vurgulanarak, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edildiği bildirildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 31 EYP imha edildiği kaydedilerek, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2423 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise DEAŞ TÖ’nün Al Azrak güneyindeki unsurlara yönelik saldırısı sonucu 1 kahraman personelimiz şehit olduğu, 5 kahraman personelin ise yaralandığı kaydedildi.

Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekâtı icra edildiği; bunun sonucunda 12 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisinin alındığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

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