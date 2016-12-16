Yıldırımlı miniklerden büyük duyarlılık

Yıldırım Belediyesi’nin sürdürülebilir çevre politikası kapsamında yaptığı çalışmalara bir destek de Yıldırımlı miniklerden geldi. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında ilkokul eğitimine hazırlanırken diğer yandan da bilinçli birer birey olarak yetişen minik öğrenciler, yaşlarından oldukça büyük bir duyarlılık örneği göstererek engelliler için kapak topladı. 31 mahallede hizmet veren YIL-MEK Okul Öncesi Sınıflarında geleceğe hazırlanan 2 bin 800 öğrenci, 2 aylık kısa bir sürede 228 bin kapak toplayarak oldukça büyük bir çalışmaya imza attı. İhtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye sağlanması adına yapılan bu önemli kampanyada 370 kilogram kapak toplanmış oldu. 250 kilogram karşılığında manuel, 2,5 ton karşılığında akülü tekerlekli sandalye temin edilen kampanya dâhilinde 2017 yılı Mayıs ayına kadar sürecek çalışmalarla minikler, engellilere umut ışığı olacak.

ÇEVRE BİLİNCİ VURGUSU

Yıldırım’da 7’den 70’e herkese aşıladıkları çevre bilincinin üst düzeylere gelmeye başlamasının memnuniyet verici bir durum olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırımlı minik yavrularımız kendilerinden büyük bir çalışma gerçekleştirerek Yıldırım’daki geri dönüşüm seferberliğine dâhil oldu. Gelecek nesillere temiz ve doğal kaynakları heba edilmemiş bir çevre bırakmak hepimizin öncelikli sorumluluklarından birisidir. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ederken kendilerine çevre bilinci aşılayan YIL-MEK Okul Öncesi Sınıfları öğretmenlerimizi de yürekten kutluyorum” dedi.

‘GELECEKLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR’

Öğrencilerin gösterdiği duyarlı kampanya karşısında engellilere tekerlekli sandalye imkânı sağlanmasının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yerel yönetim olarak engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları hizmet politikamız gereği hayata geçirirken, çocuklarımızın yaptığı çalışma da engellilerimizin yüzünü güldürecek nitelik taşıyor” diye konuştu. Yıldırım’ın geleceğini oluşturmadaki en önemli faktörlerin başında çevreyi korumanın geçtiğini de vurgulayan Başkan Edebali, “Atıkların kontrol altına alınması Yıldırım için büyük önem arz ediyor. Geri dönüşüm konusunda çalışma başlatan öğrencilerimiz kendi geleceklerine de sahip çıkıyor. Biz de hayata geçirdiğimiz projelerle çevremizi korumayı belediyecilik hizmetinden ziyade gelecek nesillere borcumuz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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