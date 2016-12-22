Yıldırımlı kadınlara bir spor merkezi daha

Yıldırım Belediyesi tarafından 75. Yıl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kadın Eğitim ve Spor Merkezi’nde binlerce kadın spor yapma imkanına sahip olacak.



Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için ilçede topyekûn spor seferberliği başlatan Yıldırım Belediyesi, bu alandaki hizmet zincirine bir halka daha ekledi. 75. Yıl Kadın Eğitim ve Spor Merkezi törenle hizmete açılırken, tesiste 4 bin kadın haftanın 6 günü kadın eğitmenler eşliğinde aerobik, step ve fitness çalışmaları yapabilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Ev hanımları ve çalışan kadınların daha sağlıklı, daha güvenli, daha hijyenik bir ortamda spor yapabilmeleri için bu tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

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