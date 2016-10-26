Yıldırım’da tarihi Cumhuriyet kutlamaları

Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 93. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler; 29 Ekim günü saat 18.30’da Gökdere Meydan’ından başlayacak kortej yürüyüşü ile start alacak. Atlı milisler ve mehter takımın öncülüğünde Bayrak Alanı’nda son bulacak yürüyüşün ardından görsel şov başlayacak. 300 bin domino taşı kullanarak ‘Türkiye’nin en büyük domino koreografisinde, mili mücadele, Çanakkale destanı, Karagöz-Hacivat, Türkiye haritası ve ilk Meclis gibi motifler işlenecek. Aynı zamanda Türkiye rekorunun da kırılacağı domino koreografisini bu alanda birçok rekora imza atan Almanya, Avusturya, ABD, Kanada, Hollanda ve İsviçre’den gelen 14 kişilik ekip hazırlıyor. Gösterinin arından Serdar Tuncer, Ahmet Yenilmez, Esat Kabaklı, Dursun Ali Erzincanlı ve Zara, kahramanlık şiirleri ve türkülerini seslendirecek.

‘40 YILLIK PLANI 4 SAATE BOZDUK’

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından bu yıl ki 29 Ekim’in ayrı bir önem kazandığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Milletimiz, 40 yıllık hain planların bir parçası olarak girişilen 15 Temmuz’daki darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliğiyle 4 saat gibi bir sürede bertaraf edildi. İnsanımızın, demokrasimize, devletimize sahip çıkmak adına ortaya koyduğu bu irade, dünya demokrasi için bir milattır. İşte 29 Ekim bu bilinç ve ruhla karşılayacağız” dedi.

‘REKORA İMZA ATACAĞIZ’

Cumhuriyet’in 93. Yılı olmasına rağmen medeniyetimizin temellerinin bununla sınırlandırılamayacağını ve çok daha eskilere dayandığını dile getiren Başkan Edebali, “Biz Cumhuriyet bayramlarımızı kutlarken aynı zamanda, Anadolu’nun kapılarını bize açan 1071 Malazgirt’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu, İstanbul’un fethini de kutluyoruz. Biz 100 yıllık bir tarih bölümüne sınırlandırılamayacak kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. İşte domino koreografimizde bu kadim medeniyetimizin izlerini yansıtarak, bir rekor kıracağız” ifadelerini kullandı.

‘KİMSEYE RANDEVU VERMEYİN, YILDIRIM’DA TARİHE TANIKLIK EDİN’

Daha sonra ise kahramanlık şiirleri, destanları ve türküleriyle 29 Ekim kutlamalarının daha anlamlı hale getirileceğini sözlerine ekleyen Başkan Edebali, Bursalılara seslenerek, “Bursalı hemşerilerimiz 29 Ekim’de kimseye söz vermesinler. Çünkü Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayarak, birlik beraberlik ateşimizi daha da harlamak ve rekor denememizle tarihe tanıklık etmek için onları Yıldırım’a bekliyoruz” dedi.

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