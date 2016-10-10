Yıldırım’da muhteşem gala

Gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleri ile son iki yılda ilçedeki sosyal hayata renk getiren Yıldırım Belediyesi, 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu’nu unutulmayacak bir geceyle açtı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Vali Yardımcıları Nevzat Ergün, Ergun Güngör, İbrahim Avcı ile Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Sünel, belediye bürokratları ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu’nun klasik müzik dinletisinin yanı sıra usta karikatüristler ve performans sanatçılarının sergilediği görsel şovlarla renklenen gecede, Osmanlı köyü geceye katılan Yıldırımlılardan büyük ilgi gördü.

FARKLI KÜLTÜRLER YILDIRIM’IN ZENGİNLİĞİ

Yıldırım Belediyesi 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım’ın en büyük zenginliğinin farklı kültürlere ait insanların bir arada yaşaması olduğunu söyledi. Yıldırım’ın kültürel mirası ile zamana tanıklık eden bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Edebali, “İlçemizde Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen hemşehrilerimizin sayısı oldukça fazla. Bu kadar derin ve farklı zenginliği olan bir ilçede kültür ve sanata da oldukça önem veriyoruz. Bizler de bir arada yaşayan bir toplumda yerel yönetimler olarak, ilçemizde tiyatro oyunları, ünlü isimlerin yer aldığı söyleşiler, yarışmalar ve sergiler ile kültür ve sanatta önemli atılımlar yapıyoruz” dedi.

KÜLTÜREL VE SOSYAL KALKINMA GERÇEKLEŞTİ

Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin sosyal ve kültürel açıdan kalkınmasının önemine de değinen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizde tiyatro oyunları, ünlü isimlerin yer aldığı söyleşiler, yarışmalar ve sergiler ile sanatı ilçedeki her kesime ulaştırmaya çalıştık. Geçtiğimiz sezon 51 bin 590 çocuğumuza ücretsiz tiyatro izlettik. Tiyatro oyunları, konferanslar, söyleşiler, sempozyumlar ve konserlere toplamda 26 bin vatandaşımız geldi. Ayrıca Anadolu’nun kültürel zenginliklerine yolculuk ettiğimiz gezilerimize 9 bin vatandaşımız katıldı. ‘1 Kitap 1 Bilet’ projesiyle temin edilen 10 bin kitabı, Erzincan’dan Şanlıurfa’ya, Van’dan Orhaneli’ye yurdun dört bir yanına gönderdik” diye konuştu. Yıldırım’da toplam 104 bin 782 vatandaşa ulaşarak kısa bir süre içerisinde önemli bir başarıya ulaştıklarını da vurgulayan Başkan Edebali, “Yıldırım’ın kültür ve sanat çıtasını yükseltecek çalışmalar ile 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu’muz, Yıldırım’a, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

KİBARLIK BUDALASI KAPALI GİŞE OYNADI

Gecenin sonunda ise Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Haldun Dormen tarafından sahnelenen ‘Kibarlık Budalası’ oyunu, Yıldırım Belediyesi 2016-2017 Kültür-Sanat Sezonu’nun açılışında Yıldırımlılarla buluştu. ‘1 Kitap 1 Bilet’ projesi kapsamında kitap karşılığında verilen oyunun biletleri günler öncesinden tükendi. Usta tiyatrocu Haldun Dormen ve Göksel Kortay’ın yanı sıra geniş oyuncu kadrosu ile sahnelendiği her şehirde büyük bir ilgiyle karşılaşan oyun, Yıldırımlıların da büyük beğenisini kazandı. 17. Yüzyıla dayanan ve Fransa’da cahil, saf ancak çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in asilzade olmak için verdiği mücadeleyi konu alan oyunun sonunda sanatçılar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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