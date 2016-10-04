Yıldırım’da kültür sanat sezonu başlıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, 2016-2017 kültür sanat sezonunu açıyor.



Barış Manço Kültür Merkezi’nde 8 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak sezon açılışında Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu’nun klasik müzik konserinin yanı sıra performans sanatçılarının sergileyeceği şovlar yer alacak.

Osmanlı köyünün oluşturulacağı özel gecede Haldun Dormen’in baş rolünü oynayacağı Kibarlık Budalası oyunu Yıldırımlılarla buluşacak. 8 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak oyunun biletleri, kitap karşılığında 6 Ekim Perşembe günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde dağıtılmaya başlanacak.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu kadar derin ve farklı zenginliği olan bir ilçede kültür ve sanat da oldukça önem veriyoruz. İlçemizde tiyatro oyunları, ünlü isimlerin yer aldığı söyleşiler, yarışmalar ve sergiler ile kültür ve sanatta önemli atılımlar yapıyoruz” dedi.

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