Yıldırım’da kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.



Belediye ekipleri, Şirinevler, Zümrütevler ve Baruthane mahallelerinde 4 kaçak yapıyı yıktı. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılının ilk 10 ayında kaçak olduğu tespit edilen 82 binayı yıktı.

Yıldırım’da kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizdeki kaçak yapılar risk teşkil ediyor. Kaçak yapı ile mücadelenin asıl gayesi, depremlerde can ve mal kaybının önüne geçmek ve modern bir Yıldırım’a kavuşmak. Şehrimizin birinci derece deprem kuşağı üzerinde kurulu olduğunu göz önünde bulundurarak yaşanabilecek felaketler karşısında insan hayatının tehlikeye atılmasına izin verilmemeli. Kentsel dönüşüm hamlemizle insanlarımızı kaliteli, modern ve sağlıklı konutlarda yaşatmak istiyoruz” dedi.

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