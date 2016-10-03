Yıldırım’da hizmet parmaklarınızın ucunda

Yıldırım’da emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemek için belediyeye gitmek yerine Yıldırım Belediyesi internet sitesi (www.yildirim.bel.tr) üzerinden ödeme yapanların sayısı her geçen yıl artıyor.

Vatandaşlar, e-belediye yoluyla tahakkuk, tahsilat ve borç bilgileri sorgulaması ile ödemelerini, bulundukları yerden ve mesai saatine bağlı kalmadan yapabiliyor. 2016 yılının ilk 9 ayında vergi ödemelerini internetten yapanların oranı bir önceki yılın tamamına oranla yüzde 10 artış gösterdi. 2015 yılında 16 bin 542 kişi vergi ödemelerini Yıldırım Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirirken bu sayı 2016 yılının ilk 9 ayında 12 bin kişiye ulaştı. Hızlı çözümler üreten hizmetlerle Yıldırımlıların yaşamını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Vergi ödemelerinin internet üzerinden yapılmasına olanak sağlayarak, çağın teknolojisine ayak uyduran bir belediyecilik anlayışı ile bürokratik işlemleri olabildiğince azaltıp hizmet kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘ÇAĞIN GELİŞİMLERİNE AYAK UYDURUYORUZ’

E-Belediye uygulaması hayata geçmeden önce Yıldırım’da vergi ödemesi yapmak isteyenlerin belediye veznelerine gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “E-Belediye uygulamamız ile hemşehrilerimizin taleplerine hız kazandırıyoruz. Daha önce Yıldırımlılar için zahmetli ve zaman kaybına uğramalarına neden olan vergi ödemeleri, internet sitemiz üzerinden yalnızca dakikalar içinde gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerine ayak uydurarak, gelişen teknolojinin yansımalarını Yıldırım’da gerçekleştiriyoruz. ‘Modern Belediyecilik’ kültürüne olmazsa olmazlarımız arasında yer vererek vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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