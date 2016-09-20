Yıldırım’da gençler bu merkezde buluşacak

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçede yaşanan 250 bin genç nüfusun tam donanımlı yetişmesi için iki gençlik merkezini Yıldırım’a kazandıracaklarını söyledi.



Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandıracağı iki gençlik merkezi ile gençleri kötü alışkanlıklardan korumayı hedefliyor. 13 bin 100 metrekare alana inşa edilecek Vatan Gençlik Merkezi bünyesinde çok amaçlı salon, fuaye, konferans salonu, seminer salonu, toplantı salonu, sergi alanı, kafeterya, fitness salonu, sanat ve kültürel atölyeler ile kütüphane yer alacak. Ayrıca ilçeye değer kazandırılacak bir diğer vizyon proje olan Değirmenönü – Karapınar Meydan ve Gençlik Merkezi, 15 bin 967 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları, spor alanları ve kapalı otoparkın yer alacağı merkez, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlayacak.

Ülkenin geleceği olan gençlerin, kadınlar, çocuklar ve engelliler ile birlikte öncelikli hizmet grubunda yer aldığını dile getiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İdeal şehir Yıldırım için söz verdiğimiz gençlik merkezlerini Yıldırım’a kazandıracağız. Vatan Mahallesi ile Değirmenönü – Karapınar mahallelerini cazibe merkezi haline getirecek olan gençlik merkezleri ile donanımlı nesiller yetiştirecek, hem de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız Yıldırım’da tüm gençlerin spor, kültür ve sanat ile iç içe büyümesini istiyoruz. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak yetişmeleri, ülkemizin geleceği için şart. Bunu sağlamak ve gençlerimizin beklentilerine cevap verebilmek adına ilçemize büyük kültür merkezleri kazandıracağız. Türkiye’nin en büyük spor kompleksi kısa sürede Yıldırımlı gençlere hizmet verecek. Çok amaçlı salon, fuaye, konferans salonu, seminer salonu, toplantı salonu, sergi alanı, kafeterya, fitness salonu, sanatsal ve kültürel atölyeler, kütüphane, sinema salonları ve spor alanları yer alacak gençlik merkezlerimiz, Yıldırım’ın gençlere yaptığı en büyük yatırımlardan biri olacak” diye konuştu.

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