Yıldırım’da engelsiz düğün

Yıldırım Belediyesi, Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Beyaz Hayaller’ projesi çerçevesinde 12 engelli kadın için temsili düğün organizasyonu yaparak hayallerini süsleyen gelinlikleri giymelerine imkan tanıdı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen temsili düğüne Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Polat, ENKADER Başkanı Canan Elmastaş, AK Parti Yıldırım İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kirişçi, Mustafakemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Merttürk, engelli vatandaşlar, gelinler ve aileleri katıldı.

Gelinlere kına yakılması ile başlayan organizasyonda takı töreni de düzenlenirken, mutlulukları yüzlerinden okunan 12 engelli kadın pasta keserek gelin olma hayalini gerçekleştirdi. Düğünde aileleri ile birlikte doyasıya eğlenerek mutluluklarını paylaşan gelinler kendilerine hayallerini kurdukları beyaz gelinliği giyme imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.

Yıldırım Belediyesi olarak engellilerin kendilerini hayattan dışlanmış hissetmemeleri adına birçok önemli projeyi Başkan İsmail Hakkı Edebali’nin öncülüğünde gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Polat, temsili düğünü yapılan 12 engelli gelinin gözlerindeki mutluluğun, düzenledikleri anlamlı çalışmanın göstergesi olduğunu söyledi. Engelli kadınların da evlenebileceğini, aile kurabileceğini ve anne olabileceğini vurgulamak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten ENKADER Başkanı Canan Elmastaş, 12 engelli kadınının hayallerinin gerçek olmasını sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.

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