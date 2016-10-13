Yıldırım’da dayanışma köprüsü

Dayanışma Şehri Yıldırım’da ihtiyaç sahipleriyle maddi durumu iyi olanlar arasında bir gönül köprüsü kurduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Baştan aşağı yenilenerek ihtiyaç sahiplerine mağaza konforunda hizmet verdiğimiz Paylaşım Atölyesi ile 9 bin 41 kişiye giysi, 719 haneye eşya yardımında bulunduk” dedi.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Paylaşım Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. 750 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Yıldırım’ın temel özelliklerinden birisinin de dayanışma ve paylaşma duygularının üst seviyede yaşanması olduğunu kaydeden Başkan Edebali, yerel yönetim olarak bu duyguların pekişmesine katkı sağladıklarını söyledi. Yıldırımlılara taahhüt ettikleri en önemli projelerden birisi olan ‘Paylaşım Atölyesi’ni hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Edebali, “Bu projemiz ile gelir düzeyi düşük insanlarımızla, maddi durumu iyi olan hemşerilerimiz arasında bir dayanışma köprüsü oluşturduk. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz Paylaşım Atölyesi, kısa sürede tüm ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine cevap verecek düzeye ulaştı. 9 bin 41 kişiye giysi, 719 haneye eşya yardımında bulunduk” diye konuştu.

Paylaşım Atölyesi’nin çok yönlü ve anlamlı bir proje olduğuna işaret eden Başkan Edebali, “Çocuk giyiminden beyaz eşyaya, ayakkabıdan mobilyaya geniş bir ürün yelpazesine sahip atölyemiz, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası haline gelmiş ve kullanılmayan eşyalarını, evlerinden alınarak, atölyelerimizde bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Bu işlemlerden sonra adeta sıfır eşya konumuna gelen malzemeler, yine paylaşım atölyemizin bünyesinde oluşturduğumuz havuzda kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece veren ile alan arasında, ihtiyaç sahibini kesinlikle rencide etmeyecek bir köprü oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Birisi için fazlalık olan kullanılmayan bir eşyanın başkası için hayati öneme sahip bir ihtiyaç olabileceğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İşte bunu değerli hale getirme işlemini ise yerel yönetim olarak biz yerine getiriyoruz. Buradan hemşerilerime bir kere daha çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kullanmadığınız eşyalarınızı çöpe atmayın. 4441602 numaraları çağrı hattımızdan bize ulaşarak, ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna vesile olsunlar. Böylece hem fazlalık eşyalarından kurtulabilirler, hem de bir ihtiyaç sahibine yardımda bulunabilirler. Yine Yıldırım Esnafı, Paylaşım Atölyesini çok ciddi manada sahiplendi. Önemli yardımlarda bulunuyorlar kendilerine de buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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