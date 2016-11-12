Yıldırım’da 7’den 70’e eğitim

Bursa Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), vatandaşları meslek sahibi yapmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında önemli bir hizmet olarak hayata geçirilen YIL-MEK ilgi görüyor. Ücretsiz meslek edindirme kurslarının ilk döneminde mesleki eğitim, müzik, yabancı diller, hobi – sanat ve el işçiliği alanlarında eğitimler veriliyor. Aralarında diksiyon, tiyatro, halk müziği, ney, bağlama, İngilizce, Osmanlıca, Arapça, ebru, hat, tezhip, çini, iğne oyası, el nakışı, filografi, minyatür, taş baskı, web tasarım, autocad ve grafik animasyonun da aralarında olduğu 80 branşta planlanan kurs faaliyetleri 42 merkezde 5 bin 424 kursiyerin iştirakiyle sürüyor.

4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz olarak verilen okul öncesi eğitim hizmetiyle bu yıl 2 bin 820 çocuğa ulaşıldı. Meslek edindirme kurslarından faydalanmak isteyen kursiyer adayları ve çocuklarının okul öncesi eğitim sınıfları ile geleceğe daha güvenle bakmasını isteyen aileler, 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde bulunan YIL-MEK birimine giderek kayıt yaptırabilirler.

YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin kadınlar olduğuna işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bünyesinde Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü kurarak kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmasını istiyoruz. Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmalıyız. Bunu gerçekleştirmenin anahtar noktası da okul öncesi eğitimden geçiyor. Okul öncesi eğitim sınıflarımızın göstermiş olduğu çalışmalara özellikle önem veriyoruz. Ülkelerin gelecekleri çocukların alacağı eğitimin üzerine inşa edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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