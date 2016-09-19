Yıldırım şampiyonluğa doymuyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.



Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen Polish Open Warsaw Cup 2016mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu tekvandocu Şüheda Nur Güler, 49 kilogramda şampiyon olma başarısı gösterdi.

Şüheda Nur Güler’i elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçeyi kalkındırma yolunun gençlere yapılan yatırımlardan geçtiğini söyleyerek, “Sporcumuz Şüheda Nur’u göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutluyorum. 250 bini aşkın genç nüfusumuz sayesinde oldukça büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli ortaya çıkarmanın en önemli araçlarından biri de spordur” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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