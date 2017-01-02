Yıldırım ekonomisine ‘El Emeği Göz Nuru’ katkı

Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK bünyesinde 19 merkezde ücretsiz olarak verdiği giyim kurslarına Yıldırımlı kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Akçağlayan, Bağlaraltı, 152 Evler, 75. Yıl, Davutdede, Değirmenönü, Ertuğrulgazi, Güllük, Karapınar, Mehmetakif, Millet, Mollarap, Mollayegan, Musababa, Ulus, Samanlı, Sinandede, Vakıf ve Zümrütevler olmak üzere 19 merkezde bin 138 kursiyer eğitim görüyor. Temel nakış, dikiş ve tasarım derslerinin verildiği kurslarda, birbirinden güzel kıyafetler ortaya çıkarılıyor. Modern ve şık tasarımlara sahip el emeği göz nuru ürünler, büyük beğeni kazanıyor.

BAŞKAN EDEBALİ’DEN GÜÇLÜ AİLE VURGUSU

YIL-MEK bünyesinde düzenlenen giyim kurslarıyla kadınlara hem hobi hem de meslek kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Merkezlerimizde verdiğimiz ücretsiz giyim kurslarımızla Yıldırımlı hanım kardeşlerimizi üretim zincirinin bir parçası haline getirerek, hobilerini mesleğe dönüştürmelerini sağlıyoruz” dedi. Toplumun en güçlü yapısının aile olduğunu belirten Başkan Edebali, “Biz projelerimizi aile temeli üzerine inşa ediyoruz. Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Bu bilinçle Aile ekonomisine katkıda bulunmak için meslek edinmek isteyen kadınlarımızın mutluluğu adına çalışıyoruz. İstihdama katılan kadınlarımız sayesinde kadın eli değen ilçe ekonomisi daha fazla kalkınacak” şeklinde görüşlerini belirtti.

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