”Yetersiz Bakiye” Bursalıları güldürdü

Usta ve sevilen sanatçılar Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Turgut Tunçalp ve Eylül Öztürk´ün sahne aldığı iki perdelik komedi oyunu “Yetersiz Bakiye”, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) Bursalıları doyasıya güldürdü.

Günümüzde sadece tüketen ve tüketmeyi alışkanlık edinmiş insanların asıl değerlerinden nasıl koptuklarını anlatan ‘Yetersiz Bakiye’ adlı tiyatro gösterisi, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda Bursalılarla buluştu. Mizah sanatçısı Murat Kürüz´ün uzun bir aradan sonra yazıp yönettiği, sevilen sanatçılar Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Turgut Tunçalp, Eylül Öztürk´ün sahne aldığı tiyatro oyunu, ilgi gördü. İki perdelik komedi oyununda, izleyenler eğlenceli dakikalar yaşadı. Yüksek tempolu bir oyun sergileyen oyuncular, peş peşe gelen esprilerle seyirciyi kahkahaya boğdu. Gereksiz harcamalar yapan evli çiftin, kredi kartı borçlarını ödeyebilmek için evlerinin odasını kiraya vermeleriyle gelişen komik olayları anlatan oyun sonunda, oyuncular izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

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