Yeryüzünü kum havuzu ile keşfedin

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren BTM Exhibit, tamamen yerli imkânlar ve yerli sermaye ile deney düzeneği üretimini sürdürüyor.

BTM Exhibit’in ürettiği son deney düzeneği coğrafya bilimindeki temel konuların daha da kolay anlaşılmasına destek olacak. Yeryüzü şekillerinin nasıl oluştuğunu anlatmak için üretilen 3 boyutlu ‘Kum Havuzu- İzohips Haritası’, Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’ndeki yerini aldı.

Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan çizgilerin kullanıldığı yöntem olan ve yüzey şekilleri hakkında bilgi veren eş yükselti anlamındaki izophips haritasının 3 boyutlu bir şekilde kum havuzuna yansıtıldığı düzenek, uygulamalı öğretim anlamında da son derece faydalı bir işlev görüyor. Ziyaretçiler, kum havuzunda elleriyle şekillendirdikleri kendi coğrafyalarını oluştururken yeryüzü şekillerine ilişkin bilgi sahibi oluyor. Bilim meraklıları, ayrıca, kum havuzunun üzerinde bulunan projektör sayesinde bir coğrafyada yer alan tepelerin, dağların, göl, ova ve deltaların izophis haritasında nasıl göründüğüne de şahit oluyor. 3 boyutlu düzenekle yeryüzüne kendi istediği şekli veren ziyaretçilerin sıklıkla deneyimlediği düzenek, coğrafya eğitiminde zorlanan öğrenciler için de önemli bir fırsat…

Eğitimde uygulamanın önemi

Kum Havuzu-İzohips Haritası düzeneğine ilişkin bilgi veren Bursa Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, eğitimde uygulamalı metotların önemine dikkat çekerek, “BTM Exhibit, Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki bilim merkezlerine yerli imkânlarla bilimsel düzenek üretiyor. 3 boyutlu Kum Havuzu-İzohips Haritası da bunlardan biri. İnsanlar gördüklerinin sadece yüzde 20’sini hatırlayabiliyor. Görerek ve duyarak hissettikleri deneyimleri ise yüzde 40 oranında anımsayabiliyorlar. İnsanların, deney yöntemi ile kendi uyguladıkları tecrübeleri hatırlama oranı ise yüzde 80’in üzerine çıkabiliyor. BTM Exhibit tarafından tamamen yerli imkanlarla sadece 1,5 ay gibi kısa bir zamanda üretilen bu düzenek, coğrafya öğretmenlerinin işini de kolaylaştırıyor. Düzeneği öğrencileri ile birlikte inceleyen eğitimciler, coğrafya konularına ilişkin tüm bilgileri bu düzenek sayesinde daha akılda kalıcı bir şekilde anlatabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail