Yeryüzü Doktorları şifa dağıtmaya devam ediyor

Dünyanın 40’tan fazla ülkesinde insani yardım çalışmalarında bulunan Yeryüzü Doktorları, on yıldır göz sağlığına yönelik projeler gerçekleştiriyor.



Yeryüzü Doktorları, maddi ve teknik yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan dünyadaki 100 milyon katarakt hastasının yeniden ışığa kavuşması için ‘Gözlerini Aç’ sloganı ile başlattığı kampanya sayesinde farkındalık oluşturup binlerce katarakt hastasını tedavi etmeyi amaçlıyor

Bu projeler kapsamında bugüne kadar Sudan, Filistin, Somali, Moritanya, Kongo DC, Azerbaycan, Yemen, Nijer, Kenya, Somali, Uganda ve Lübnan’a giderek maddi ve teknik yetersizliklerden dolayı ameliyat olamayan katarakt hastalarına desteklerini ulaştırdı.

Yeryüzü Doktorları bugüne kadar 20 bin 664 muayene, 8 bin 525 gözlük dağıtımı ve 3 bin 725 katarakt operasyonu ile maddi ve coğrafi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastalarına bağışçı ve gönüllülerinin destekleriyle ışık oldu. Yeryüzü Doktorları yaptığı tedavi edici yardımların yanı sıra göz cerrahi üniteleri kurulumu, yerel sağlık personelinin eğitimi gibi kapasite artırıcı faaliyetler ile hizmet götürülen bölgelerdeki sağlık kuruluşlarının desteklenmesine katkı sağlıyor. Fako cihazı, biyometri, göz mikroskopu, el aletleri gibi teknik ekipmanların temini konusunda da yardımlar sağlayarak iyilik yolunda kalıcı faydalar üretmek için çabalıyor.

Her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Dünyada görme bozukluğu olan 285 milyon insan bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 100 milyonunu ise katarakt hastaları oluşturuyor. Yüzde 80’i tedavi edilebilir olan bu görme bozuklukları sebebiyle her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor.

Dünyada daha çok geri kalmış ülkelerde görülen katarakt hastalığı basit bir operasyonla tedavi edilebiliyorken dünyada bu hastalık yüzünden görme yetisini kaybeden 39 milyon insan yaşıyor. Sadece Afganistan’da 465 bin, Somali’de yaklaşık 100 bin insan katarakt sebebiyle görme yetisini kaybetmiş bulunuyor. Sadece Nijer’de resmi istatistiklere göre 138 bin 600’ü katarakta bağlı nedenlerle görme yetisini kaybetmiş 300 bin insan yeryüzünden umut bekliyor.

Yeryüzü Doktorları Hakkında

2000 yılında sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, sayısı 15 bini aşkın gönüllüleri sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin sayısını her geçen gün artırıyor. Bugüne kadar Kenya’dan Filipinler’e, Somali’den Nepal’e kadar 40’tan fazla ülkeye giden Yeryüzü Doktorları, tıbbi insani yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı biçimde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden oluşan sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa süreli sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve fark yaratan programlara dönüşmüştür. Yeryüzü Doktorları bugün, kriz ve acil durumlar ile az gelişmiş ülkelerde; tedavi edici sağlık, koruyucu sağlık, sağlık eğitimi, psiko-sosyal destek, ekipman ve sistem desteği, ilaç ve sarf desteği gibi alanlarda proje ve programlar yürütmektedir.

