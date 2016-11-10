Yerin metrelerce altında Ata’ya saygı

Zonguldak’ta maden işçileri yerin metrelerce altında Atatürk’ü andılar.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 78. ölüm yıl dönümününde maden işçileri de yerin yaklaşık 200 metre altında andı. Gelik beldesinde özel bir maden ocağında sabah vardiyasında işe başlayan işçiler, saat 09.05’i gösterdiğinde kazma ve küreklerini bırakarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Hilmi Demiro, Atatürk’ün eşsiz bir lider olduğuna dikkat çekerek, Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

İşçilerden Çetin Yeşilyurt da maden ocağında anma programı düzenlediklerini ifade ederek, yerin metrelerce altında saygı duruşunda bulunduklarını söyledi. İşçiler, saygı duruşunun ardından işlerine devam etti.

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