Yerel lezzetler Misi’de yarışacak

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 10’uncu kez düzenleyeceği Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nde yöresel tatlar yaşatılacak. Şenliğe katılanlar Hollandalı aşçı Wilco van Herpen’den lezzetli yemek yapmanın sırlarını da öğrenme fırsatı bulacak.

Nilüfer Belediyesi’nin yöresel tatların yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek. 25 Haziran Pazar günü gerçekleşecek şenlikte isteyenler yemekleriyle yarışırken, isteyenler de renkli etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşayacak. Şenlik, saat 13.00’de Nilüfer Bando’nun gösterisi ile başlayacak. Saat 14.00-15.00 arasında da çocuklarla sokak oyunlarında küçük katılımcılara eğlence dolu anlar yaşatılacak.

Şenlikte, ünlü aşçı ve televizyon programı yapımcısı Hollandalı Wilco van Herpen de yer alacak. Saat 15.00’de düzenlenecek Wilco ile Yerel Lezzetler etkinliğinde ünlü aşçı, alanda kurulacak mutfakta katılımcılarla birlikte yemek yapıp, mutfak sırlarını paylaşacak. Wilco, katılımcıların sorularına da yanıt verecek. Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin en heyecanlı anı da yöresel tatların yarışacağı etkinlik olacak. Jüri üyeleri arasında Hollandalı aşçı Wilco van Herpen’in de yer alacağı yemek yarışmasında en iyiler seçilecek.

Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ne katılmak isteyenler için Nilüfer Belediyesi, 25 Eylül Pazar günü saat 13.00’ten itibaren Nilüfer Kent Konseyi ve Küçük Sanayi Metro İstasyonu önünden servisler kaldıracak.

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