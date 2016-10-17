Yenişehir köylerine doğalgaz müjdesi

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ilçeye bağlı köyleri doğalgazla buluşturmak için çalışmaların başladığını açıkladı.



Belediye Başkanı Süleyman Çelik, geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Cihadiye mahallesini doğalgazla buluşturduklarını hatırlatarak,

“Halkımız burada doğalgaz kullanmanın rahatlığını yaşayacak. İnşallah bundan sonra doğalgaz çalışmalarımızı Cihadiye ara yolundan Barcın’a devam ettirmek istiyoruz. Bununla birlikte artık taşra diye ifade ettiğimiz diğer mahallelerimizi de doğalgazla buluşturacağız. Ayrıca Yolören, Çeltikçi, Karasıl, Ayaz, Çardakköy, Koyunhisar güzergahında farklı bir bağlantı ile bu bölgelere de gaz götürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.,

Kaynak : İHA

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