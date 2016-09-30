Yenişehir biberi Hollanda yolunda

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım A.Ş. Almanya’ya yapılan siyah incir ihracatının ardından, Hollanda’ya da Yenişehir biberi ihracatını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesi ile fiyatı 90 kuruşlara kadar gerileyen biberin piyasa değeri 1.80 TL’ye kadar yükselirken, Hollanda’ya gönderilen 15 ton biber, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından Yenişehir’e uğurlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulması ile çiftçi gelirlerinin daha da artacağını belirterek, çiftçiye destek yatırımlarının artarak devam edeceğini söyledi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere fide, fidan, yem bitkisi tohumu, hayvan barınakları ve koyun desteklerinin yanı sıra ürün toplama merkezleri, süt tesisi, biber kurutma tesisi gibi yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, ürünlerin pazarlanması noktasında da önemli bir aktör haline gelmeye başladı. Dünya pazarlarında yer bulabilecek kalitede olmasına rağmen, iç piyasada fiyatı oldukça düşen ürünlerin hak ettiği değeri bulması amacıyla Tarım A.Ş. aracılığıyla ihracata yönelen Büyükşehir Belediyesi, Almanya’ya yapılan siyah incir ihracatının ardından Yenişehir biberine de Hollanda pazarında yer buldu. Tarım A.Ş. tarafından üreticiden alınan 8 çeşitten oluşan 15 tor biberi taşıyan TIR, Yenişehir’den Hollanda’ya gitmek üzere yola çıktı.

Biber fiyatı ikiye katlandı

İç piyasada fiyatı 90 kuruşlara kadar gerileyen biber, Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesi ile 1.80 TL’ye yükselen fiyatla hak ettiği değeri buldu. Hollanda’ya gönderilen TIR’ı Yenişehir’den uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, özellikle bütünşehir yasasının ardından daha kaliteli üretimin sağlanmasından ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla kurdukları Tarım A.Ş’nin özellikle ürünlerin dünya pazarlarında yer bulması için yoğun çaba harcadığını dile getiren Başkan Altepe, “Geçtiğimiz aylarda siyah incirde bir sıkıntı olmuştu ve fiyatı iyice düşmüştü. Tarım A.Ş. olarak siyah incir ihracatını başlattık ve siyah incir hak ettiği değeri buldu. Geçtiğimiz günlerde Yenişehir’de katıldığımız Biber Festivali’nde benzer sıkıntının biberde de yaşandığını söylediler. Hemen çalışmayı başlattık ve Hollanda’ya ilk TIR’ı gönderiyoruz. Biberin fiyatı 90 kuruşa kadar düşmüştü. Şimdi 2 liraya yaklaştı. Önümüzdeki yıl inşallah daha kapsamlı bir ihracat gerçekleşecek. Önümüzdeki yılın çiftçimiz için daha bereketli geçmesini diliyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de sadece altyapı ve temizlikle uğrayan belediyecilik döneminin geride aldığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle ilçe çiftçisi için önemli bir adımın atıldığını söyledi. Büyükşehir’in devreye girmesi ile piyasada biber fiyatının 2 kat arttığını diye getiren Çelik, “Bizim amacımız bu işin ticaretini yapmak değil. Ancak çitçimize, tüccarımızla işbirliği halinde piyasalardaki dengeyi sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da biberde yaşanan sıkıntıyı festivalde Başkan Altepe’ye ilettiklerini hatırlatarak, “Başkanımız konuyla yakından ilgilendi ve bu kadar kısa zamanda ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bize olan ilgi ve desteği nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyordum” dedi.

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