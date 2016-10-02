‘Yeniden yargılama’ hakkı Meclis gündeminde

FETÖ’ye üye olduğu ve örgütün lehine olacak yönde karar verdiği düşünülen hakim ve savcıların baktığı davalarda ‘yeniden yargılama’ hakkı Meclis gündeminde. CHP’nin verdiği kanun teklifi kabul edilirse binlerce davanın yeniden görülmesi durumu ortaya çıkacak.

FETÖ operasyonları kapsamında 3 bin 392 hakim ve savcı meslekten men edildi. Ayrıca 10 bin Emniyet mensubu da görevlerinden el çektirildi. Danıştay’da 48 üye, Yargıtay’da 140 üye, HSYK’da 7 üye, Anayasa Mahkemesi’nde 2 üye hakkında gözaltı kararı çıktı. FETÖ’nün yargı içindeki yapılanması özelikle siyasi davalarda verilen kararları gündeme getirdi. Hakim ya da savcının yanlı davrandığı, polisin delil yarattığı gibi olgular delillendirilebilirse mağdurların yeniden yargılama hakkını talep edebiliyor. Ancak ‘delillendirme’ sorunun da bir çok mağduriyet yarattığı gerekçesiyle CHP harekete geçti.

3 VEKİLİN TEKLİFİ

CHP’li Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir Meclis Başkanlığı’na sundukları kanun teklifi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik talep etti. Kanun teklifi ile terörle mücadele kapsamında ceza alan hakimlerin karar verdiği davalarda hüküm giyenlere yeniden yargılanma hakkı verilmesi öngörülüyor. Kanunun gerekçesinde ise şunlar kaydedildi:

“Adalet sistemini ele geçiren FETÖ, bir çok kumpas davası tezgahlamış, masum insanları, örgütün hakimleri eliyle verdikleri kararlarla cezaevlerine göndermiştir. Kendi üyelerinin önünü açıp, kadrolaşmayı hızlandırmak amaçlı bu davalar, gerek TSK, gerek Emniyet, gerekse tüm kamu kuruluşlarında çalışan vatanseverleri hedef almıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde rol oynayan isimlerin bir çoğu, bu kumpas davaları sonucu görevden alınan ve cezaevine gönderilen masum insanların yerine getirilen kişiler olmuştur.

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kamuoyunda çok bilinen kirli kumpas davalarında yüzlerce insanımız mağdur edilmiştir. Örgütün savcıları tarafından suçlanan, hakimleri tarafından mahkum edilenler bu davalarla sınırlı değildir. Adaletle değil, terör örgütünden gelen emirler doğrultusunda iddianameler hazırlayan savcılar ve karar veren hakimlerin baktığı davalar, bu nedenlerle yeniden görülmelidir.”

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAYBETTİ

1-CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 2009 yerel seçimlerinde CHP’den Gemlik Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Güler’in görevden alınmasına neden olan davayı açan savcının, davaları o savcıya yönlendiren başsavcının, iddianameyi düzenleyen Bursa savcısının, dönemin kaymakamının FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklandığına işaret etti. Daha sonraki süreçte mahkeme Güler’in görevden alınmasını hukuksuz bulmuştu.

KOCAOĞLU’NA 397 YIL İSTEYEN SAVCI TUTUKLANDI

2-CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 397 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı 129 sanıklı davanın iddianamesini hazırlayan savcının tutuklandığını, kararı veren iki hakimin gözaltında olduğunu belirtti. Sertel, bu davanın çöktüğünü belirterek, “Darbe girişiminin olduğu gün görülen ve ekim ayına ertelenen İBB Davası da beraatle sonuçlanacaktır” dedi.

SEKİ’NİN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

3-Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hükümlü bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki, paralel yapılanma içinde yer aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürüten savcının ve hüküm veren üç hakimden ikisinin açığa alındığı gerekçesiyle yeniden yargılanmayı talep etmişti. Ancak Seki’nin bu talebi reddedilmişti.

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