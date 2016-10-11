Yenibosna’yı kana bulayan terörist hendekçi çıktı

Yenibosna saldırısını gerçekleştiren PKK’lı Ekrem Gün’ün, Cizre’de hendek kazdığı ve güvenlik güçleriyle defalarca çatıştığı belirlendi.



İstanbul Yenibosna’daki 75. Yıl Polis Merkezi ile Bahçelievler Askerlik Şubesi yakınında, ‘bomba yüklü motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan’ ve 10 kişinin yaralanmasına neden olan PKK’lı terörist Ekrem Gün, saldırıdan 8 saat sonra 2 kişiyle birlikte Aksaray ili yakınında yakalandı. Saldırıdan sonra Kandil’e gitmek isteyen Gün ve 2 kişiyle birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PKK’ya uzun süre sınırdan lojistik malzeme taşımacılığı yaptığı belirlenen Ekrem Gün ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

PATLATTIKTAN SONRA KAÇARKEN İNSANLARA ORAYA GİTMEYİN DEDİ

Bombacının, patlamanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı ve kaçarken insanlara, “Doğalgaz patlaması oldu. Siz de o tarafa gitmeyin yeni bir patlama daha olabilir” dediği öğrenildi. Gün’ün, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde geçen yıl güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında hendek kazıp, birçok kez çatışmaya girdiği de saptandı.

MOTOSİKLETİN SAHİBİ AMCASI ÇIKTI

Saldırıda kullanılan motosikletin sahibini belirleyen polis, aracın son olarak verildiği M.G.’yi gözaltına aldı. Kamera görüntülerinin izlettirildiği M.G., görüntüdeki kişinin amcası Ekrem Gün olduğunu itiraf etti. Polis, bu bilgi üzerine tüm illeri bilgilendirerek bombacı ve iki kardeşine Aksaray ilinde ulaştı. Terörist Gün’ün de aralarında bulunduğu 7 zanlığın sorgusu ise İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde sürüyor.

“BOMBACI OLDUĞUNA ÇOK ŞAŞIRDIK”

Uzun süre Bakırköy’de ailesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ekrem Gün’ün, zamanzaman taksicilik yaptığı da öğrenildi. 2000’li yıllarda Batman’dan İstanbul’a gelen Ekrem Gün’ün, ortaokul mezunu olduğu belirtildi. Komşuları, “İçine kapanık biriydi. Fazla konuşmazdı. Kendilerine ait taksileri var. Kardeşinin yanı sıra kendisi de taksiye çıkardı. Maddi durumları kötü değildi. Bombacı olduğuna çok şaşırdık” dedi.

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