Yeni yüksek okullar açıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, yüksekokul ve fakültelerin kurulması ve kapatılması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı



Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 6 üniversitede yeni enstitü, yüksekokul ve fakülteler kuruldu, iki üniversitede ise birer yüksekokul kapatıldı.

Buna göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu ise kapatıldı.

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