Yeni yılın ilk bebeğine Başkan Altepe´den altın

Bursa’da, 2016 yılının son bebeği ‘İkra’ ve 2017’nin ilk bebeği ‘Gökalp’e Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe çeyrek altın hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı Zübeyde Hanım Doğumevi’nde karşıladı. Başkan Altepe ve beraberindeki Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte önce yeni yılı sayılı dakikalar kala 2016’nın son bebeğini ziyaret etti. Nagihan – Halil Yeşil çiftinin bebekleri minik ‘İkra’yı altın takarak ödüllendiren Başkan Altepe, anne Nagihan Yeşil’e de çiçek ve bebek bakım seti hediye etti.



Yeni yılın ilk dakikalarında ise Neriman – Gökhan Şahin çiftinin ‘Gökalp’ adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Başkan Altepe, Gökalp bebeğe de altın takıp, anne Neriman Şahin’e çiçek ve bebek bakım seti etti. Her iki aileyi de tebrik eden protokol üyeleri, ailelerin bu sevincine ortak oldu.

Yeni yıl mesajını da hastanede veren Başkan Altepe, 2016’nın dolu dolu geçen bir yıl olduğunu, ülke olarak bir çok sıkıntıların yaşandığını belirterek, “Ülke olarak ciddi bir imtihandan geçtik. Birlik ve beraberlik içinde bu sorunlardan güçlü bir şekilde çıktık. Ülkemizde gelişme, büyüme ve huzur devam ediyor. 2017 de inşallah daha da huzurlu bir yıl olacak. Ülkemiz ve dünya mazlumları açısından güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İnşallah savaşlar biter, akan kanlar durur ve Türkiye alması gereken rolü en güzel şekilde alır, almaya da devam ediyor. Tüm Bursalı hemşerilerimizin huzur ve afiyet içinde çocuklarıyla, aileleriyle güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de 2017 yılının hem Türkiye’ye hem de Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm yakın coğrafyaya huzur ve barış getirmesini diledi. Türkiye’nin yeni bir sisteme doğru gittiğini hatırlatan Şahin, “Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle sürekli istikrarı sağlamak ve hedefimiz olan dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek istiyoruz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun da 2017’nin hem Türkiye’ye hem de tüm mazlum ve mağdur milletlere huzur ve barış getirmesini diledi.

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