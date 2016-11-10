Yeni pasaportlar verilmeye başlandı

Parmak izi bulunmayan mevcut pasaportlar son geçerlilik tarihine kadar kullanılabilecek.



Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun, parmak izinin yonga (çip) içerisinde saklandığı yeni nesil pasaportlar, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde verilmeye başlandı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sorusu üzerine, yeni pasaportların teknik özellikleri ve yurt dışında oturanlar için müracaat şartları hakkında bilgi verdi.

Yurtdışı temsilciliklerinde 1 Kasım’dan itibaren müracaatlarda parmak izi alınmaya başladığını belirten yetkililer, “2010 yılından itibaren verilmekte olan e-pasaportlarda yonga içerisine halihazırda yazılmakta olan fotoğraf, imza, adres benzeri bilgilerin yanı sıra yonga içinde parmak izi verisi de yazılmaya başlanmıştır. Söz konusu yonga arka kapak içerisinde bulunmakta ve göz ile görülememektedir. Yongaya eklenen parmak izi verisi yabancı sınır kapıları tarafından sadece ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti izin verdiği durumda görülebilecektir. Bunun haricinde yongalarda kriptolu olarak bulunan parmak izleri yabancı sınır kapıları tarafından izinsiz alınamamaktadır.” dedi.

Vatandaşların mevcut pasaportlarını son kullanma tarihi dolana kadar kullanabileceğini ifade eden yetkililer, ancak değiştirmek isteyenler için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Daha önceden parmak izi alınmadan düzenlenmiş olan pasaportlar geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Ancak vatandaşlarımız eğer pasaportlarını değiştirmek istiyorlarsa ve parmak izi kaydı olan pasaportları almak istiyorlarsa mevcut sürelerini yeni pasaporta aktarmak koşuluyla sadece pasaport cüzdan bedeli olan 31 avro 50 cent ödemek koşuluyla değiştirebilirler.”

Pasaportlar 10 yıl geçerli olacak

Yeni pasaportların maksimum kullanma süresinin 10 yıl olduğunu hatırlatan yetkililer, “Pasaport süresi şahsın pasaport başvurusunu yaptığı günden itibaren ileriye dönük olarak maksimum 10 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.” bilgisini verdi.

Bakanlık yetkilileri, yeni pasaportların en fazla iki hafta içinde Türkiye’den gönderildiğini, ancak vatandaşların pasaport sürelerinin dolmasına en az iki ay kala “www.konsolosluk.gov.tr” internet adresinden randevu almak suretiyle yeni pasaport müracaatı yapmalarının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail