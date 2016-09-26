Yeni ihraç dalgası geliyor

FETÖ’ye yönelik operasyonların ardından hükümet terör örgütü PKK için düğmeye bastı. Teknik takibe takılanlar, örgüte destek veren belediyelerin organizasyonlarında yer alanlar belirleniyor.



Hükümet 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet kurumlarına sızanFETÖ’ye yönelik temizliğin ardından önümüzdeki günlerde yeni bir adım daha atıyor. Bu kez devlet, eğitimden sağlığa kadar birçok alandaki PKK’lı memurlardan temizlenecek. Örgüt üyeleriyle ilgili yürüyen soruşturmalar, istihbari bilgiler, itiraflar, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar başta olmak üzere terör örgütü PKK lehine faaliyet yürüten tüm memurlar ihraç edilecek. 20 bini eğitim ve sağlıkta olmak üzere toplam 40 bini aşkın ismin ihraç edilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı değerlendirmede FETÖ soruşturması kapsamında 105 bin kişinin açığa alındığını belirtirken, terör örgütü PKK ile ilgili çalışmayı da önümüzdeki günlerde sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

40 BİNDEN FAZLA İSME İNCELEME

Buna göre hükümet, PKK’ya destek veren 28 HDP’li belediyeye kayyum atanmasının ardından kamu kurumlarında temizlik için de düğmeye bastı. Kamu kurumları ve belediyelerden terör örgütü üyeleri ve destekçilerinin temizlenmesi kapsamında yaklaşık 40 binden fazla isim mercek altına alındı.

Terör örgütü PKK’lıların ayıklanmasında öncelikle MİT ve Emniyet raporları dikkate alınıyor. Sosyal medya üzerinden örgüt lehine paylaşımda bulunan, propagandasını yapanlar, güvenlik güçlerini hedef alan açıklama yapanlar belirleniyor.

İŞBİRLİKÇİLER DE TAKİPTE

İncelenen isimler arasında sosyal çevre araştırması kapsamında toplanan veriler, teknik takibe takılanlar, örgüte doğrudan destek veren belediyelerin organizasyonlarında yer alan, çocukların dağa çıkmasını teşvik eden, terör örgütüne yakın kültür-gençlik merkezleri, derneklerde çalışanlar, Kandilçağrıları doğrultusunda sokağa inenler, Kobani eylemlerine katılanlar, kamera kayıtlarına yakalananlar yer alıyor. Terör örgütü üyeliğinden dava açılanlar, örgütün Avrupa’daki organizasyonlarına katılanlar, görev alanlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

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