Yeni eğitim-öğretim yılı 15 Temmuz’la başlayacak

18 milyonun üzerinde öğrenci 19 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinliğiyle başlayacak.



Yaz tatilinin ardından açık öğretim öğrencileri dahil, 18 milyonun üzerinde öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim-öğretim maratonu, 9 Haziran 2017 Cuma sona erecek.

900 BİN ÖĞRETMEN DERS BAŞI YAPACAK

2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmen ders başı yapacak.

UYUM PROGRAMLARI İLK HAFTA

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta içinde eğitim öğretim süreciyle birlikte gerçekleştirilecek.

9 HAZİRAN’DA DERS ZİLİ SON KEZ ÇALACAK

Birinci kanaat dönemi 19 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma sona erecek. Yarı yıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2017’de yapılacak. İkinci kanaat dönemi, 6 Şubat 2017 Pazartesi başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma sona erecek.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak.

“15 TEMMUZ” ETKİNLİĞİ İLE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” teması ile öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler yapılmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda, okulların açıldığı gün yapılacak törenler, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları, açılış törenlerine davet edilecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını anlatan broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak.

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konusu tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde öğrencilere anlatılacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları, 22-27 Eylül’de alınacak. Kurslar, birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemi olarak üç dönemde açılacak. Birinci dönem kursları 3 Ekim’de başlayacak, 15 Ocak 2017’de sona erecek. İkinci dönem kursları 27 Şubat-4 Haziran 2017, yaz kursları ise 3 Temmuz-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak.

YENİ ÖĞRETMENLERİN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim personeli olarak görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Ayrıca 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları da 10 Ekim’de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2017 yılı sınav uygulama takvimine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında düzenlenecek 1. dönem merkezi ortak sınavlar, 23-24 Kasım 2016’da, ikinci dönem merkezi ortak sınavlar, 26-27 Nisan 2017’de gerçekleştirilecek.

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