Yeni Anayasa’da kritik gün
AK Parti ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı ‘yeni anayasa’ taslağının bugün Meclis’e geleceği öğrenildi.
Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin bugün Meclis’e getirileceği öğrenildi.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de televizyonda katıldığı canlı yayında Ak Partiile MHP arasında değişiklik maddelerinin tamamında mutabakat sağlandığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ziyaretinden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliile TBMM’de bir araya gelmişti. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’ün anayasateklifi hakkında hazırladığı raporu inceleyen Yıldırım ve Bahçeli’nin, taslak metne sonşeklini verdiği belirtilmişti.