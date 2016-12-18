Yaşı ne kadar küçükse o kadar riski var!

Hastalığın çocuklarda erken teşhis edilmemesi durumunda, gelecekte hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi sorunlar oluşabiliyor.

Erken teşhisle tedavisi yapılmayan, iyi takip edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlu çocuklarda gelecekte hipertansiyon gelişmesinin yanı sıra, gebelik sırasında da sorunlar ortaya çıkarabileceği ve böbrek yetmezliğinin gelişebiliyor.

Kız çocuklarında daha fazla

Özellikle 5 yaştan küçük çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonuna dikkat çeken Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli, erken teşhis ve tedavisi yapılmayan ve iyi takip edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının riskleri ve nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Çetin Yeşilli, “Çocuk, yaşı ne kadar küçükse o kadar fazla risk taşır. Erken teşhis ve tedavisi yapılmayan ve iyi takip edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlu çocuklarda gelecekte hipertansiyon gelişmesinin yanı sıra, gebelik sırasında da sorunlar ortaya çıkabilir, böbrek yetmezliği gelişebilir. İdrar yolu enfeksiyonunun ilk atağının en fazla görülme sıklığı hayatın ilk yıllarıdır. Bebeklik döneminin ilk 3-6 ayı dışında, her yaşta kızlarda daha fazladır. Tekrarlama oranı da kızlarda fazla olup ilk 5 yılda yüzde 50’dir. Reflü, yani böbreklere doğru idrar kaçağı her iki cinste aynı olup, idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerin yüzde 30-40’ında vardır” dedi.

“Enfeksiyonun çoğalmasını engellemek için bol su için”

İdrar yolu enfeksiyonun önlemek amacıyla bol su içilmesi tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Çetin Yeşilli, “İdrarın kendisinin mikrop öldürücü özelliği vardır. Mikrobun yapışmasını engeller. İçindeki bazı maddeler ve bağışıklık maddeleri enfeksiyonu engelleyici özelliktedir. İdrar reaksiyonu normalde asittir ve bu özellik bakterilere karşı direnci artırır. Çocuk idrarını uzun süre tutma eğiliminde ise bu, idrarda mevcut bakterinin çoğalma hızını artırır. Yani idrar yapmanın mekanik yıkama etkisi vardır. Bol su içilmesi de mesanenin boşalmasını kolaylaştırır ve mikrobun tutunup çoğalması engellenir. Bazı mikroplar böbrekten mesaneye idrar taşıyan, ‘üreter’ denilen borucukların hareketini bozup, mikrobun böbreğe çıkışını kolaylaştırır. Vücudun bağışıklık sistemi, idrar yolu enfeksiyonunun şiddeti ve kronikleşmesi üzerine de etkilidir. İdrar reaksiyonunun asit olması da bakteriye karşı direnci artırır. İdrar yolu enfeksiyonu, mikrobun yerleştiği bölgelere göre sınıflanabilir. Sistit gibi çıkış bölgesine yakın olan enfeksiyonlar, böbreklerde yerleşen enfeksiyonlara göre daha az risklidir” ifadelerini kullandı.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri

Doç. Dr. Çetin Yeşilli, idrar yolu enfeksiyonu belirtileriyle ilgili ayrıntılı bilgi vererek, “Yeni doğan ve süt çocuklarında, yüksek ateş, düşük ateş, büyüme geriliği, kusma, ishal, sepsis, huzursuzluk, aktivite azlığı, sarılık, kötü kokulu idrar, iyileşmeyen genital pişikler. Okul öncesi çocuklarda, karın ağrısı, kusma, ishal, kabızlık, anormal işeme şekli, kötü kokulu idrar, ateş, büyüme geriliği. Okul çağındakilerde ise, sık idrar yapma, ağrılı idrar yapma, karın ağrısı, idrarını tutamama veya gece idrar kaçırma, kabızlık, kötü kokulu idrar, ateş. Adölesan yani ergenlik dönemindekilerde de, ağrılı idrar, sık sık idrar yapma, ani idrar kaçırma, karında ağrı veya rahatsızlık hissi verir” diye konuştu.

Annenin ilk olarak yapması gerekenler

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun erken teşhisi konusunda anneleri de uyaran Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli, şunları söyledi:

“Eğer çocuğunuz idrar yaparken ağrıdan şikayet ediyorsa önce ateşini ölçün. İdrarının bulanık olup olmadığını ve kötü kokup kokmadığını kontrol edin. Çocuğunuza bol miktarda su ve sıvı gıda içirin. Eğer yan ağrısı ve böğür ağrısı varsa arkasına sıcak kompres yapın.”

“İdrar yaparken ağrı varsa hemen doktora başvurun”

Doç. Dr. Çetin Yeşilli, “Çocuğunuz idrar yaparken ağrısı varsa derhal doktora başvurun. Çocuğunuz sizi anlayabilecek kadar büyükse tuvaletten önce ve sonra ellerini sabunla yıkamayı öğretin. Tuvaletten sonra önden arkaya doğru temiz suyla yıkayıp, kurulamayı öğretin. Çocuk su bulamayacak ortamda ise veya beceremiyorsa tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru temizlik öğretin. İdrar yolu enfeksiyonu sık tekrarlıyorsa çocuğunuzu ayakta, duş şeklinde yıkayın. Tekrarlayan sistitlerde çocuğunuzda bağırsak paraziti, özellikle kılkurt olabileceğini aklınızda bulundurun” diye uyarıda bulundu.

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