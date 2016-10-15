Yaşar Kemal’i karikatüre yansıttılar

Nilüfer Belediyesi 2016 Yılın Yazarı Yaşar Kemal etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Karikatür Atölyesi’nde ortaya çıkan eserler Konak Kültürevi’nde sanat severlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’ne katılan öğrenciler çalışmalarında usta yazar Yaşar Kemal’i yorumladı. Ahmet Aykanat ve Mehmet Kahraman’ın eğitmenliğini yaptığı atölyede yaşları 6 ile 16 arasında değişen 87 kursiyerin ortaya çıkardığı eserler Yaşar Kemal Portre Karikatür Sergisi’nde sanat severlerle buluştu.

Daha önce Yaşar Kemal’in kitapları dağıtılan çocuklar, usta yazarın anılarını ve eserlerini okudu ardından da gözlemlerini karikatüre yansıttı. 60’ı aşkın eserin yer aldığı serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Yaşar Kemal yılı ilan edilen 2016 yılında birçok etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Bozbey, “Kurum olarak bizim sanata, sanatçıya ve yazara karşı bakışımız çok farklı, belki Türkiye’de kimsenin cesaret edemeyeceği kadar farklı. İşte Yaşar Kemal’i, 87 çocuk eğitmenleri öncülüğünde karikatür olarak yansıtmış. Çocuklarımız büyük ustayı nasıl görmek istediklerini bize yansıtmışlar. İnanıyorum ki bu çocukların içinden ünlü karikatüristler çıkacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ” dedi. Başkan Bozbey karikatür müzesi açmak için hazırlıkları sürdürdüklerini de açıkladı.

SINIRSIZ YORUMLAR…

87 çocuğun iki haftalık çalışmalarını sergilediklerini belirten Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi Eğitmeni Ahmet Aykanat “Çocuklar Yaşar Kemal’i öğrendiler ve onu yorumladılar. Büyük ustayı barış, medeniyet ve kitap insanı olarak yansıtmışlar. Burada çocukların sınırsız yorumlarını göreceksiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara sertifikalarını veren Başkan Bozbey, sergiyi gezerek tüm eserleri inceledi.

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