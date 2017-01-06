“Yaşamınız sizin tuvalinizdir”

Kelebeğin Dünyası’na konuk olan Proje Yöneticisi ve Eğitmen Mehtap Akkoyunlu, “İyilik sende, mucize sensin” başlıklı söyleşisiyle, Yeşimliler ile buluştu.

Yeşim Tekstil Kadın ve Çocuk Kulübü’nün, Uludağ Soroptimist Kulübü ile birlikte hayata geçirdiği “Kelebeğin Dünyası” projesi çerçevesinde gerçekleşen söyleşiler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yeşim Tekstil Pozitif Düşünce Kulübü organizasyonuyla Yeşim Tekstil’de hayata geçirilen söyleşiye Proje Yöneticisi ve Eğitmen Mehtap Akkoyunlu konuşmacı olarak katıldı. Akkoyunlu, “İyilik sende, mucize sensin” başlıklı söyleşisinde zihnin işleyişi, kendine koçluk, NLP, farkındalıklı tepki ve optimal denge konuları hakkındaki bilgi ve tecrübelerini Yeşimliler ile paylaştı.

“Yaşamınız sizin tuvalinizdir”

“Yaşamınız sizin tuvalinizdir” sözleriyle söyleşisine başlayan Akkoyunlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Mutluluk bir seçimdir ve yaşamınız renkli kalemlerle boyamanızı bekleyen bir tuvaldir. Yaşam siz ne verirseniz onu size geri getiriyor. Örneğin birine güzel cümleler kuruyorsanız, benzer güzellikler sizi de buluyor. Bu evrensel bir yasa.”

Akkoyunlu ayrıca, sevginin evrensel bir dil olduğuna da değindi: “Tüm dünyada evrensel olan dil sevgi ve enerjidir. Hepimizin tek ihtiyacı sevgi. Tüm dünyanın güzelleşmesi için bu dili harekete geçirmeliyiz ve dalga dalga yayılmasını sağlamalıyız. Dünyada değiştirebileceğiniz tek şey varsa, o da sizsiniz. Değişime kendinizden başlamalısınız.”

“Pozitif Düşünce anahtarını kullanın”

“Zihniniz en çok düşündüğü, bedeniniz ise en çok yaptığı şeyin şeklini alırmış. Pozitif insanların yaşamlarını daha rahat sürdürdüklerini ve düzenli spor yapan birinin vücudunun çok güzel şekillendiğini kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz. Sürekli öfke hücresel hafızamıza kaydediliyor ve hastalıklara yakalanma riskimiz artıyor. Bunu önlemek için zihninizi şükür ve hayal ile doldurmak pozitif bir yaşamı size getirebilir. Asla şanssız olduğunuzu düşünmeyin ve zihninizi bu düşünceyle doldurmayın. Şansı kendinize çekmek için size verilen pozitif düşünce anahtarını kullanın.”

Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını da cevaplayan Mehtap Akkoyunlu’ya Yeşim Tekstil Pozitif Düşünce Kulübü Lideri Nevin Topçu tarafından bir teşekkür plakedi de takdim edildi.

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