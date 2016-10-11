‘Yaşama Yol Ver’ 21 bin öğrenciyle buluştu

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, okullarda sağlık eğitimlerinin yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceğini belirtti.



Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Yaşama Yol Ver’ medya kampanyası kapsamında, eğitimlerin verileceği okulların planlamasının bittiğini, önümüzdeki günlerde eğitimlerin verilmeye başlanacağını bildirdi. ‘Yaşama Yol Ver’ eğitimleri ile öğrencilerin 112 acil ve ambulans sistemleri konusunda duyarlılıklarını ve bilgi seviyelerini arttırmanın amaçlandığını dile getiren Dr. Akan “Sağlık Bakanlığımızın başlattığı ve il bazında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle yürüttüğümüz ‘Yaşama Yol Ver’ projesi ile öğrencilerimize, kaza, hastalık ve yaralanma durumlarında 112’ye nasıl ulaşacakları öğretiliyor. Ayrıca 112 acil yardım bilincinin oluşturulması amacıyla da okullarda eğitim sunumları gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler ile 112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimlerin ekim ayı içerisinde devam edeceği bilgisini veren Dr. Akan, “Sene başından beri yaklaşık 21 bin öğrenciye 112’nin nasıl çalıştığı, hangi durumlarda aranması gerektiği ve nasıl adres tarifi verilmesi gerektiği gibi konularda eğitimler verdik. Acil Sağlık Hizmetleri’nin çalışma prensiplerini anlattık. Çünkü biz biliyoruz ki bir ambulans ilk yarım saat içerisinde olay yerine ulaşırsa vakaların yüzde 50’sini azaltmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz 50 bin Öğrenciye Ulaşmak

Okullarda eğitimlere yılsonuna kadar devam edileceğini ifade eden Dr. Akan, “Hedefimiz bu yılsonuna kadar 50 bin kişiye ulaşmak. Yılsonunda inşallah 50 bin öğrencimize 112 Acil eğitimi verip, acil bilinci ve farkındalık oluşturacağız. Böylelikle toplum olarak acil olaylar karşısında daha bilinçli ve hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahip olacağız” şeklinde konuştu.

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