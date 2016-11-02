‘Yaşam Savaşı’nı tuvale yansıttı

Funda Alkan Cumbul, 5-26 Kasım tarihleri arasında Erinç sanat galerisinde sanatseverlerle buluşuyor



Ödüllü Ressam Funda Alkan Cumbul ,”Yaşam savaşı” temalı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Eserlerinde kadın-erkek savaşından, insanların iç dünyasındaki kendisiyle verdiği savaştan, ülke savaşlarına kadar geniş bir alanı kapsayan savaş yer alıyor. Cumbul düzenleyeceği sergisiyle ile ilgili “ İçinde bulunduğumuz evren, metoforik olarak binlerce puzzle parçasının bir reprazantosyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir parça birbirini bir şekilde tamamlar, tanımlar bir bütünü oluşturur. Öte yandan ise eksik bir parçanın yarattığı boşluk, tamamlanamayan tanımlanamayan bir kaosu da beraberinde getiriyor” dedi.

“Yaşam Savaşı adlı sergide kazanılacak gelirin bir kısmı LÖSEV’e bağışlanacak. Funda Alkan Cumbul tüm sanatseverleri sergiyi izlemeye davet ediyor.

Funda Alkan Cumbul kimdir?

1956 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek öğrenimini 1979 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Grafik Ana Sanat Dalından mezun olarak tamamladı.

İzmir Özel Türk Koleji ve Obje Sanat Galerisi’nde resim öğretmenliği yaptı. Kişisel sergilerin yanında birçok karma sergiye de katıldı. Ayrıca İzmir sanatçılarıyla birlikte Su Grubu’na dahil olup yurtiçinde sergilere ve yurtdışında bienallere katıldı. Yardım amaçlı etkinliklerde bulundu.

Resimlerinde yaşamı gözden geçirmek adına, sevginin yaşarken geliştirilmesi gereken en önemli nitelik olduğunu, duyguların fırçası ve boyaları ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Bütün resimlerini geçmişte yaşanmışlığı ve yaşatmak adına antikalaştırıyor.

Halen kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

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