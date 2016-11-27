Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay, sürücüye kaza yaptıran yayaya taksirle yaralama veya taksirle ölüme neden olma suçlarından hapis cezası verilmesi gerektiğine karar verdi



Antalya’nın Alanya ilçesinde Ali Tuğ isimli vatandaşa kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı. Tuğ hafif yaralanırken motosiklet sürücüsü bilincini kaybedecek derecede ağır yaralandı. Tuğ’a önce “trafik güvenliğini tehlikeye attığı” gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Olayın adli soruşturması sonrasında Alanya Başsavcılığı Tuğ hakkında “taksirle yaralama” suçundan dava açtı. Başsavcılık, “Sanık kırmızı ışık yandığı anda araç trafiğinin akacağı yola çıkarak birinin ölüm veya yaralanabileceğini göz önünde bulundurmalıydı” dedi.

Mahkeme tarafından sanığa iyi hal gözetilerek 5 ay ceza verilip ertelendi. Yargıtay12’nci Ceza Dairesi yayanın kendisinin de zarar göreceği bir eylemde bulunarak suç işlemesinin beklenemeyeceğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay Başsavcılığı ise “Yayalar bir kazaya neden oluyorsa sadece trafik cezası vermek yetmez, hapis cezası da verilmeli” diyerek Daire’nin kararına itiraz etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da Başsavcılık gibi düşünerek bu itirazı kabul edip yerel mahkemenin kararını onadı.

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