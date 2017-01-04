Yapımcıların yeni gözdesi Türkiye

Türkiye, tarihi ve doğal zenginlikleri, kültürel yapısıyla dünyanın farklı bölgelerinden film ve belgesel yapımcılarının gözdesi haline geldi. 135 proje için ABD’den Güney Kore’ye, Kanada’dan Lübnan’a kadar 36 ülkeden başvuru yapıldı.



Başvuruların 60’ı belgesel filmler, 24’ü televizyon programı, 17’si reklam, 12’si kısa film, 8’i video klip, 8’i sinema filmi, 5’i televizyon dizisi ve biri film projesi için geldi.

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle baştan başa doğal bir plato niteliği taşıyan Türkiye, dünyanın farklı bölgelerinden film ve belgesel yapımcılarının da gözdesi oldu. Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, çekim izni almak için dünyanın değişik ülkelerinden yapım şirketleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu. Sinema Genel Müdürlüğünün 2016 yılı verilerine göre, 135 proje için Avustralya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya ve ABD gibi birçok ülke çekim izni başvurusunda bulundu. Belçika’dan Minds Meet Film Prodüksiyon şirketi, yönetmen Bülent Öztürk’ün “Blue Silence” filmi, Hindistan’dan Shree Venkatesh Film “Tere Meri Kahani” filmi, İsviçre’den Okofilm Prodüksiyon “Glaubenberg” filmi, BBC şirketi “Food: How It Works” belgeseli çekimi için talepte bulundu.

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