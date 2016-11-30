Yangında kızını kaybeden babanın açıklamaları yürek burktu

Adana’daki yurt yangınında hayatını kaybeden öğrenciler tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı “Köyde okul yoktu. Aladağ’da başladı. Tek yurttu burası. Eleştirme şansımız da yoktu ki. Başka seçeneğimiz yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu.”



Adana Aladağ’da ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı yurt yangınında hayatını kaybeden Cennet’in belediye işçisi babası Mehmet Karataş, Adana Adli Tıp Kurumu’nda kızının cenazesini almak için bekledi.

“GELECEĞİMDİ BENİM”

Kan örneği vererek kızının teşhis edilmesini başı önünde gözyaşları içinde bekleyen acılı baba, 5 çocuğundan en büyüğü olan kızı için “Geleceğimdi benim. Sıcakkanlı, öyle güzel bir çocuktu ki, ömrüm boyunca unutamam” derken boğazı düğümlendi.

AİLESİNE 1,5 SAAT MESAFEDEYDİ

Al Jazeera Türk’ten Umay Aktaş Salman’ın haberine göre, Aladağ’daki Sinanpaşa Ortaokulu’nda okuyan Cennet Karataş, bu yıl beşinci sınıfa başlamış ve ilk kez ailesinden ayrılarak yurda yerleşmişti. Ailesi Aladağ’a bir buçuk saat mesafede Kışlak Mahallesi’nde oturuyordu.

“KÖYDE OKUL YOKTU, TEK SEÇENEĞİMİZ BURASIYDI”

Baba Karataş kızının 4. sınıfa kadar köyde okuduğunu anlatarak ortaokul için Aladağ’a gitmek zorunda kaldığını söyledi. Kızının doktor olmak istediğini ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Karataş şöyle konuştu:

“Köyde okul yoktu. Aladağ’da başladı. Tek yurttu burası. Eleştirme şansımız da yoktu ki. Başka seçeneğimiz yoktu. Mecburduk. Ücretsiz kalıyordu.

BELEDİYE BAŞKANINA ÜCRETSİZ SERVİS VERİN DEMİŞTİK

Okul açıldığından bu yana üç kez görüşebildik. Hafta sonları da gelemiyordu, ulaşım sağlanamamıştı. Ben kendi imkânlarımla kızımı alıyordum. Belediye başkanına ‘Ücretsiz servis verin; çocuklarımız eve gelebilsin hafta sonları’ dedik. Daha bir şey yapmamışlardı. Onu da çok gördüler.

EN SON TEOG TATİLİNDE GÖRDÜM

En son geçen hafta TEOG tatili var diye almıştım kızımı, 4 gün kaldı yanımızda. Pazartesi sınavı vardı, döndü. Kızım okumak istiyordu. Hangi liseyi kazanırsa imkânlarımı zorlayıp yollayacaktım ileride. Durumumuz yok ama elimden geleni yapacaktım”

ACILI BABA YANGIN MERDİVENİN KİLİTLİ OLMASINA DA TEPKİLİ

Baba Karataş, yangın merdivenin kilitli olmasına da tepkili.

“HERKES İŞİNİ İYİ YAPSIN”

“Denetleyiciler kurumları iyi denetlesin, herkes işini iyi yapsın” diyen Karataş, Aladağ’da elektrik sayacının o gün değiştirildiğinin konuşulduğunu söyleyerek, “Yangının iyi araştırılmasını istiyorum” diye konuştu.

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