Yangında hayatını kaybeden çocuklar son yolculuklarına uğurlanıyor

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde yurtta çıkan yangında yaşamlarını yitiren 10 kız öğrencinin cenazesi toprağa verilmek üzere Aladağ’a 1 çocuğun ise, Kozan İlçesi’ne eğitmenin cenazesi de Mersin’in Çamlıyayla İlçesi’ne gönderildi.



Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri tamamlandıktan sonra Asri Mezarlığı’ndaki morgda bekletilen orta okul öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, Nurgül Pertlek, Bahtınur Baş, Tuğba Ağdoğdu ve Cennet Karataş’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da hazır bulunduğu törende Adana İl Müftüsü Arif Gökçe’nin dua okudu. Türk Bayraklarıyla donatılan cenaze araçlarına yüklenen 10 çocuğun cenazesi Aladağ İlçesi’nin Köprücük, Kışlak ve Karahan mahallerine gönderildi.

Yanan yurdun müdürü Cumali Genç’in 6 yaşındaki kızı Sare Bütel Genç’in cenazesi Kozanİlçesi’ne eğitmen Fatma Canatan’ın cenazesi ise Mersin’in Çamlıyayla İlçesi’ne gönderildi.

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