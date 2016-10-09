Yalova sabaha kadar sallandı

Yalova’da 1 gecede 28 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yalova’da merkez üssü Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi olan çok sayıda deprem meydana geldi. İlk sarsıntı gece saat 00.22’de yaşandı. Merkez üssü Çınarcık ilçesi Esenköy Beldesi olan 3.5 şiddetindeki deprem beldede hissedilirken can ve mal kaybı yaşanmadı. Sabahsaat 07.45’e kadar 27 sarsıntı daha meydana geldi. Sarsıntılar Armutlu ilçesi ve Çınarcık ilçe merkezi ile Esenköy merkezde küçük çaplı gerçekleşti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail